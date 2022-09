ProRail vervangt alle Chinese bewakingscamera's, NS plaatst juist nieuwe

Spoorbeheerder ProRail gaat alle bewakingscamera's van Chinese fabrikanten vervangen, meldt Follow the Money . ProRail verwijdert de camera's vanwege "de kwalijke reputatie van Chinese camera's". De NS gaat juist duizenden nieuwe Chinese camera's gebruiken.

ProRail heeft in Nederland ruim zesduizend beveiligingscamera's hangen. Die hangen rondom het spoor, op stations en in fietsenstallingen. Een klein deel daarvan (196 camera's) is afkomstig van de Chinese leveranciers Huawei en Hikvision. Deze bedrijven hebben banden met de Chinese overheid.