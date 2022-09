Waarom data van kinderen zo interessant zijn voor sociale media

Instagram kreeg maandag een boete van 405 miljoen euro, omdat het platform onzorgvuldig is omgegaan met de data van kinderen. Hierom zijn juist kinderen zo interessant voor sociale media.

De boete voor Instagram is opgelegd door de Ierse Data Protection Commission. De privacytoezichthouder stelt dat het platform de gegevens van jonge gebruikers heeft verwerkt en openbaar heeft gemaakt, terwijl dat voor hen niet duidelijk was. Maar waarom mikken sociale media eigenlijk überhaupt op kinderen?

Dat kinderen niet veel geld hebben, is volgens haar niet heel belangrijk voor adverteerders. "Ook kinderen kopen producten, zoals speelgoed of snoep. Daarnaast vragen ze hun ouders om producten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat kinderen invloed hebben op welke auto hun ouders kopen en welke vakanties worden geboekt."

Ten derde is het voor adverteerders van belang om loyaliteit aan een merk zo vroeg mogelijk te stimuleren, zegt Van Reijmersdal. "Als kinderen op jonge leeftijd een bepaald merk tandpasta gebruiken, is de kans groot dat ze dit later als volwassene blijven gebruiken."