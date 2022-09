Instagram verwijdert account van grootste pornosite Pornhub

Instagram heeft het account van Pornhub, de grootste pornosite ter wereld, verwijderd. Mogelijk is het weggehaald onder druk van adverteerders.

Het Instagram-account had 13,1 miljoen volgers en meer dan 6.200 berichten toen het werd verwijderd, meldt Variety . De entertainmentsite vroeg Instagram-moederbedrijf Meta om een reactie, maar kreeg geen antwoord.

Waarom het account is verwijderd, is dus onduidelijk. Volgens Variety is dat vermoedelijk onder druk van adverteerders gebeurd, al heeft de site daar geen direct bewijs voor.