TikTok ontkent te zijn gehackt na reeks screenshots op forum

TikTok ontkent te zijn gehackt nadat een hackersgroep onthullende screenshots zou hebben gedeeld op een forum. Daarop zouden volgens de groep gegevens van gebruikers te zien zijn. Volgens het sociale medium is daar niets van waar.

Volgens Bleeping Computer zeggen de hackers de gegevens te hebben verkregen via een server die wordt gebruikt door TikTok. Ze beweren dat er meer dan 790 gigabyte aan gebruikersgegevens, platformstatistieken en broncodes op staat.

Een woordvoerder van TikTok laat in een reactie aan The Verge weten dat het platform "geen bewijs heeft gevonden van een inbreuk op de beveiliging". Het bedrijf denkt niet dat gebruikers "veiligheidsmaatregelen moeten nemen".

Volgens de woordvoerder zijn de data die de hackers op het forum hebben gedeeld sowieso openbaar. "We kunnen bevestigen dat de data in kwestie openbaar toegankelijk zijn en niet het gevolg zijn van een hack op de TikTok-systemen, -netwerken of -databases", aldus de zegspersoon.