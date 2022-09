Kansspelautoriteit legt dwangsom op aan illegale goksite

Als het bedrijf niet stopt met het aanbieden van online kansspelen aan Nederlandse consumenten, moet het bedrijf een dwangsom betalen. De opgelegde dwangsom bedraagt 55.000 euro per week of gedeelte van de week. De dwangsom kan oplopen tot een maximum van bijna 165.000 euro.

De Ksa legde de dwangsom op aan het bedrijf L.C.S. Limited. Dat bedrijf is gevestigd op Malta en biedt via verschillende websites online kansspelen aan.

Omdat het bedrijf geen vergunning heeft, is er geen toezicht mogelijk door de Ksa. Daardoor is er geen controle op onder meer de eerlijkheid van het spel en of er voldoende aandacht is voor verslavingspreventie.