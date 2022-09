Smartphones worden satelliettelefoons, wereldwijd bereik in geval van nood

Satellieten moeten uitkomst gaan bieden voor een probleem dat al zo oud is als mobiele netwerken zelf: plekken zonder mobiele dekking. In geval van nood kan met toekomstige smartphones zelfs zonder bereik worden gecommuniceerd via een satelliet.

Door Tim Wijkman

In Nederland is bijna geen plek te vinden zonder dekking van een mobiel netwerk. Daardoor is het alarmnummer 112 in Nederland nagenoeg altijd en overal bereikbaar. Buiten onze landsgrenzen is dat minder vanzelfsprekend. In veel landen zijn er nog steeds grote gebieden zonder mobiele dekking.

De oplossing voor dat probleem staat nu voor de deur. Dankzij nieuwe satellieten kunnen toekomstige smartphones verbinding maken met de satelliet. Een verbinding met een satelliet maakt het mogelijk om te communiceren in gebieden zonder mobiele dekking.

Dat komt vooral van pas in noodsituaties. Bijvoorbeeld bij pech, een ongeval of een levensbedreigende situatie in een gebied zonder netwerkdekking. Maar ook bij grote rampen waardoor mobiele netwerken verstoord raken.

Eind augustus kondigde ruimtevaartbedrijf SpaceX en de Amerikaanse tak van T-Mobile een samenwerking aan. Met nieuwe Starlink-satellieten van SpaceX krijgen Amerikaanse klanten van T-Mobile in de toekomst ook netwerkdekking op plekken waar T-Mobile zelf geen netwerk heeft.

Nieuwe satellieten dichter bij de aarde

SpaceX gaat de nieuwe Starlink-satellieten waarschijnlijk vanaf volgend jaar in een baan om de aarde brengen. De satellieten komen ook dichter bij de aarde te hangen dan andere Starlink-satellieten. Op die manier kunnen 'zwakkere zenders', bijvoorbeeld in telefoons, verbinding maken met de satellieten.

Een verbinding met een satelliet is geen alternatief voor een verbinding met het mobiele netwerk. Satellieten hebben beperkte capaciteit en kunnen tegelijkertijd maar een paar duizend telefoongesprekken en sms-berichten verwerken. Ook is het niet geschikt als alternatief voor mobiel internet.

De mogelijkheid om met een smartphone verbinding te maken met een satelliet is dus vooral bedoeld voor noodsituaties. Op die manier kunnen mensen in gebieden zonder netwerkdekking hun dierbaren en hulpdiensten bereiken in een crisissituatie.

Nieuwe smartphones krijgen speciale chip en antenne

Geen enkele smartphone die nu in de winkel ligt, kan verbinding maken met satellieten. Om dat mogelijk te maken moeten toekomstige smartphones een speciale modem-chip en antenne krijgen.

Cristiano Amon, de bestuursvoorzitter van Qualcomm, hintte er tijdens techbeurs IFA in Berlijn op dat ook Qualcomm werkt aan een chip voor satellietverbindingen. Amon wilde nog geen verdere details geven over het project.

Qualcomm maakt chipsets (moederborden) voor smartphones. Op een chipset zit ook een modem en een antenne aangesloten. De volgende generatie chipset van Qualcomm voor smartphones krijgen waarschijnlijk ook een modem en antenne voor satellietverbindingen.

De hint van Amon suggereert dat mogelijk volgend jaar al de eerste smartphones op de markt komen die verbinding kunnen maken met een satelliet. Waarschijnlijk zal de techniek eerst alleen in de duurste smartphones zitten.

Android-besturingssysteem krijgt ondersteuning voor satellietverbindingen

Hiroshi Lockheimer, de baas van het ontwikkelteam achter het Android besturingssysteem, heeft veel interesse in de techniek. Op Twitter meldt Lockheimer 'erg enthousiast te worden bij de gedachte welke mogelijkheden ontstaan als een telefoon verbinding kan maken met een satelliet'. Welke mogelijkheden dat zijn, zei Lockheimer niet.

Lockheimer heeft op Twitter aangekondigd dat er in de volgende Android versie ondersteuning komt voor satellietverbindingen. Dat helpt smartphonefabrikanten om smartphones te maken die verbinding kunnen maken met een satelliet.

Heeft de nieuwe Apple iPhone 14 al satellietondersteuning?

Alle ogen zullen op 7 september ook gericht zijn op Apple. Het bedrijf gaat dan zijn nieuwe iPhones presenteren. Sinds de aankondiging van T-Mobile en SpaceX, doen wilde geruchten de ronde dat minimaal één nieuw iPhone-model ook verbinding zou kunnen maken met satellieten.

In Nederland zijn er maar weinig situaties denkbaar waarbij een satellietverbinding noodzakelijk is. Alleen bij een langdurige stroomstoring, zeer zware storm of overstroming kunnen mobiele netwerken verstoord raken. In een dergelijke situatie zou een satellietverbinding ook in Nederland levens kunnen redden.

