Rechtbank veroordeelt man die persoonsgegevens uit GGD-coronasysteem stal

Een 23-jarige man uit Rotterdam is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand en een taakstraf van 120 uur. Hij was betrokken bij de diefstal van persoonsgegevens uit coronadossiers van de GGD in 2020.

Door onze techredactie

De Rotterdammer werkte bij de GGD en had toegang tot het beveiligde systeem CornonIT. Daarin waren onder meer coronatestuitslagen te zien. GGD-medewerkers met toegang tot dat systeem mogen de gegevens alleen raadplegen als zij contact hebben met die persoon via de zogenoemde test- en vaccinatielijn.

De man ging echter flinke stappen verder. Hij deelde niet alleen honderden keren gegevens van familieleden en vrienden, maar zocht samen met een collega ook gegevens op over BN'ers, onder wie de misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Peter R. de Vries.

Hij deed dit tussen 23 september en 2 december 2020, zonder dat hij contact met de personen had via de speciale lijnen. In enkele gevallen heeft hij de gegevens ook via WhatsApp met anderen gedeeld.

Een jaar geleden werden de twee hoofdverdachten in deze zaak al veroordeeld. Zij kregen deels onvoorwaardelijke celstraffen. Omdat de rol van de Rotterdammer in het geheel kleiner is geweest, hoeft hij niet de cel in. Hij krijgt een proeftijd van een jaar.

