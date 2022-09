Streamingdienst SkyShowtime eind dit jaar beschikbaar in Nederland

Streamingdienst SkyShowtime komt in het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar in Nederland, meldt entertainmentsite Variety maandag.

Door onze techredactie

SkyShowtime is een gezamenlijke dienst van ViacomCBS en Comcast, twee van de grootste mediabedrijven van de Verenigde Staten. In de VS worden deze studio's vertegenwoordigd door twee aparte streamingdiensten: Paramount+ en Peacock.

SkyShowtime verschijnt op 20 september in Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. Daarna komt de streamingdienst in het vierde kwartaal van dit jaar naar Nederland. Verschillende andere Europese landen volgen in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Het aanbod van SkyShowtime is nog niet helemaal duidelijk. Maar het is de verwachting dat de catalogi van ViacomCBS en Comcast straks via de streamingdienst in Nederland beschikbaar zullen zijn. De Indiana Jones-films, The Godfather-trilogie, Star Trek, Jaws, Despicable Me, de Jurassic Park-serie en Top Gun behoren tot bekende grote titels van deze twee partijen.

