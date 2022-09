Eerstvolgende lanceerpoging maanraket op zijn vroegst op 19 september

De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA doet op zijn vroegst op 19 september een derde poging om de Space Launch System-raket te lanceren. De twee eerdere lanceerpogingen tijdens het project om in 2025 mensen op de maan te zetten zijn mislukt.

Het huidige lanceervenster loopt tot dinsdag. De ruimteorganisatie heeft besloten om voor die tijd geen nieuwe poging te doen. Daardoor is de eerstvolgende mogelijkheid om de Space Launch Systemraket te lanceren pas in de periode 19 september tot 4 oktober.

De Verenigde Staten zijn al tientallen jaren bezig om weer naar de maan te gaan. Tussen 1969 en 1972 liepen daar in totaal twaalf Amerikaanse astronauten rond. Dat waren allemaal witte mannen. Op zijn vroegst in 2025 moeten de eerste mensen weer voet op de maan zetten. NASA wil dat dan ook vrouwen en mensen van kleur meegaan.

Bij de ontwikkeling van de Orion krijgen de Amerikanen hulp van de ruimtevaartorganisaties van Europa (ESA) en Canada (CSA). Bij volgende missies, Artemis II en Artemis III, zitten de astronauten in het voorste deel van de Orion, dat in de VS is ontwikkeld en gebouwd. De achterkant komt uit Europa. Dat deel zorgt voor onder meer elektriciteit. Die wordt opgewekt met vier grote zonnepanelen van Airbus Nederland uit Leiden.