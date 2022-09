Europa onderzoekt vergoeding voor internetverkeer door techbedrijven

Als het aan Europese telecom- en internetproviders ligt, gaan tech- en streamingbedrijven zoals Google en Netflix een vergoeding betalen voor hun internetverkeer. De Europese Commissie (EC) gaat onderzoeken of zo'n vergoeding noodzakelijk is, meldt persbureau Bloomberg

Het internetverkeer is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat komt bijvoorbeeld doordat steeds meer mensen gebruikmaken van diensten zoals YouTube en Netflix. Deze diensten genereren veel internetverkeer en verdienen zelf veel geld aan hun abonnees of aan advertenties.

Om de groei van het internetverkeer aan te kunnen, moeten internetproviders investeringen doen in hun netwerk. Internetproviders vinden het oneerlijk dat zij de kosten moeten betalen voor het dataverkeer dat tech- en streamingbedrijven veroorzaken. Belangenclub ETNO wil daarom dat techbedrijven een bijdrage gaan leveren in de investeringskosten.

De EC gaat onderzoeken of een vergoeding nodig is. De EC stuurt binnenkort een vragenlijst naar internetproviders. Daarmee wil de EC te weten komen hoeveel het internetverkeer de afgelopen drie jaar is toegenomen. Ook wil de EC weten waar het extra verkeer vandaan komt en wat het de internetproviders kost.