Netflix troeft Disney+ af door reclame-abonnement eerder aan te bieden

Netflix begint al op 1 november met zijn goedkopere reclame-abonnement, meldt Variety op basis van eigen bronnen. Netflix heeft de introductiedatum vervroegd om Disney+ voor te zijn. Disney wil een vergelijkbaar abonnement op 8 december presenteren.

Door onze techredactie

Netflix meldde in juli aan investeerders dat de introductie van het reclame-abonnement voor begin 2023 op de planning stond. Onlangs werd duidelijk dat het advertentie-ondersteunde abonnement eind dit jaar in de eerste zes landen zou verschijnen en begin 2023 in meer landen.

Volgens Variety komt het nieuwe abonnement op 1 november beschikbaar in onder meer de VS, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland.

Het Netflix-abonnement met reclame gaat in de VS naar verwachting tussen de 7 en 9 dollar (7 tot 9 euro) per maand kosten. Daarmee is het abonnement 1 tot 3 dollar per maand goedkoper dan het basisabonnement in de VS. Die versie kost daar 10 dollar per maand.

Het is nog niet duidelijk hoe duur het abonnement in Europa wordt. Het basisabonnement van Netflix kost in Nederland 7,99 euro per maand. Dit zou kunnen betekenen dat het abonnement met reclame hier tussen de 4,99 en 6,99 per maand gaat kosten.

3 à 4 miljard dollar door reclame

Het Netflix-abonnement met reclame biedt waarschijnlijk niet alle mogelijkheden van de andere abonnementen. Zo is het waarschijnlijk niet mogelijk om series en films te downloaden om deze zonder internetverbinding te kunnen kijken. Ook zijn waarschijnlijk niet alle films en series beschikbaar voor abonnees met het reclame-abonnement.

Netflix is in de eerste helft van dit jaar voor het eerst abonnees verloren. De streamingdienst hoopt dat het reclame-abonnement veel nieuwe klanten gaat opleveren en voorkomt dat bestaande abonnees opzeggen.

Netflix verwacht dat dit abonnement tussen de 3 en 4 miljard dollar per jaar aan advertentie-inkomsten gaat opleveren. De reclame-inkomsten moeten de lagere omzet uit abonnementen compenseren.

