Betalingssysteem van Google in EU niet meer verplicht voor appaankopen

Google heeft de lijst van landen waarin ontwikkelaars hun eigen betaalmethodes voor appaankopen mogen gebruiken uitgebreid . Appontwikkelaars in onder meer de EU-landen, Australië en Indonesië zijn niet langer verplicht om betalingen via de Google Play Store te laten lopen.

Door onze techredactie

Ook de landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en India zijn aan de lijst toegevoegd. Zuid-Korea was in juli het eerste land waar Google de verplichting heeft geschrapt. In landen die niet op de lijst staan, is betaling via de Play Store nog steeds verplicht.

De wijziging geldt voor alle apps, behalve games. Ontwikkelaars zijn nog altijd verplicht om een vergoeding te betalen aan Google. Wel is de vergoeding die Google opeist 3 procent lager wanneer een alternatieve betaalmethode wordt gebruikt.

De laatste jaren is er geregeld kritiek op de hoge vergoedingen die Google rekent voor aankopen via zijn winkel. Ook zijn er toenemende zorgen over de marktmacht van het bedrijf en die van concurrent Apple, die eveneens een eigen appwinkel heeft.

Appontwikkelaars waren tot dit jaar verplicht om apps en in-appaankopen uitsluitend via de appstores aan te bieden. De techbedrijven rekenden daar commissies tot wel 30 procent voor. In verschillende landen zijn claims tegen de bedrijven ingediend.

Google halveert verplichte vergoeding

Google halveerde begin dit jaar al de vergoeding die appontwikkelaars moeten betalen als ze via de Google Play Store abonnementen verkopen in hun apps. De prijsverlaging van 30 naar 15 procent geldt alleen voor abonnementen. Voor zaken als in-appaankopen in spelletjes moet nog gewoon 30 procent commissie worden afgedragen aan het techbedrijf.

Alle ontwikkelaars met een jaaromzet van minder dan 1 miljoen euro komen in aanmerking voor een verlaagd commissiepercentage van 15 procent. Dat komt volgens Google neer op 99 procent van de ontwikkelaars.

In maart startte Google samen met Spotify een test met alternatieve betaalmethoden. Match Group, het bedrijf achter datingapp Tinder, mag sinds mei eigen betaalmethodes gebruiken in zijn apps.

Er lopen nog wel rechtszaken tussen Google en Match Group. Google klaagde Match Group aan omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van Google. Match Group heeft op zijn beurt Google aangeklaagd, omdat het de voorwaarden van Google oneerlijk vindt.

