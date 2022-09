Waarom techbedrijven mensen ontslaan terwijl er overal personeel te kort is

Het klinkt misschien gek in deze economische tijd, maar grote techbedrijven ontslaan massaal hun personeel. En dat terwijl de arbeidsmarkt juist zo enorm krap is. Dit is waarom big tech nu al iets merkt van de dreigende recessie.

Door Elisa Heisen

Snapchat-moederbedrijf Snap maakte woensdag bekend ongeveer 20 procent van zijn personeel te gaan ontslaan. Ook bij Microsoft gaat de bezem door de organisatie, terwijl Google zijn wervingstempo voor de tweede helft van dit jaar terugschroeft. Netflix ontsloeg eerder al 450 mensen om de kosten te drukken.

Het is een groot contrast met andere bedrijfstakken, waar het personeel juist niet aan te slepen is. Voorlopig tenminste, want door de oorlog in Oekraïne en enorme inflatie dreigt een wereldwijde recessie. Maar hoezo merken techbedrijven daar nu dan al iets van?

Sterk afhankelijk van advertenties

Dat ligt onder meer aan de manier waarop deze bedrijven zijn opgebouwd, legt Jan Frederik Slijkerman, tech-analist bij ING, uit aan NU.nl. "Grote techbedrijven zoals Meta en Twitter zijn voor een groot deel afhankelijk van advertenties. Op de advertentiemarkt is nog wel groei te zien, maar de groei is minder groot dan eerder werd verwacht."

Dat komt doordat steeds meer bedrijven de hand op de knip houden wat betreft hun marketingbudget. Door de hoge inflatie hebben mensen minder te besteden. De kans dat zij nieuwe producten of diensten aanschaffen, neemt dus af. Sommige mensen hebben daar simpelweg het geld niet meer voor.

Tijdens corona smeten we met geld

Grote techbedrijven hebben overigens net een fantastische tijd achter de rug, waarin consumenten wel met geld smeten. Door de coronapandemie was er veel vraag naar bepaalde producten en diensten, zoals laptops om thuis te kunnen werken of een Netflix-abonnement voor vermaak.

Inmiddels lijkt de coronapandemie echter op zijn retour en gaan mensen weer vaker naar kantoor. "We hebben gezien dat de vraag naar zulke producten en diensten voor een deel eenmalig was aan het begin van de pandemie", zegt Slijkerman.

Kwartaalcijfers vallen tegen

De dreigende recessie heeft nu al gevolgen voor de kwartaalcijfers van techbedrijven. Meta zag het afgelopen kwartaal voor het eerst in zijn bestaan de omzet op jaarbasis dalen. Zijn platforms Facebook, Instagram en WhatsApp leverden toen 28,8 miljard dollar aan inkomsten op. In dezelfde periode een jaar geleden was dat nog ruim 29 miljard dollar.

Netflix liet in juli weten dat ze in het tweede kwartaal opnieuw abonnees hebben verloren. De afname bedroeg 970.000 betalende klanten, maar was wel minder groot dan de streamingdienst vreesde. In het eerste kwartaal ging het nog om een verlies van 200.000 gebruikers.

Sommige techbedrijven doen het nog goed

Het is overigens niet zo dat big tech overal tegenwind heeft, benadrukt Slijkerman. "Zo blijft bijvoorbeeld de vraag naar cloudservices toenemen." Met name bedrijven als Google-moederbedrijf Alphabet en Microsoft profiteren hiervan.

Ook Apple lijkt nog niet geraakt te worden. De verkopen in het afgelopen kwartaal groeiden met 3 procent op jaarbasis. Analisten hadden juist op een kleine terugval gerekend.

