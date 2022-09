Apps van de week: In een Twitter Circle met je beste vrienden

Twitter Circle is nu voor iedereen beschikbaar en met het toegankelijke spelletje Netflix Heads Up! moet je raden welk Netflix-personage je bent. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Twitter

Bij Twitter is het nu mogelijk om een 'cirkel' van vrienden te maken naar wie je exclusieve tweets stuurt. De functie werd de afgelopen tijd al uitgebreid getest, maar nu mogen alle gebruikers aan de slag met Twitter Circle.

Het idee is dat je na het schrijven van een bericht aantikt dat dit bericht alleen leesbaar mag zijn voor je 'Circle'. Al je andere volgers zien het bericht niet. Instagram heeft een soortgelijke optie: 'beste vrienden'.

De Twitter Circle instellen is even wat werk. Je moet namelijk handmatig kiezen wie je toevoegt. Dat mogen maximaal 150 mensen zijn. Aangezien je maar één Circle kunt maken, moet je goed nadenken wie erin mag en wie niet.

Download Twitter voor Android of iOS (gratis)

The New York Times Crossword

Onder liefhebbers van kruiswoordpuzzels is The New York Times geliefd. De Amerikaanse krant plaatst elke dag een puzzel, die steeds moeilijker wordt. De The New York Times Crossword-app is de beste manier om deze puzzels te maken.

De prettige app biedt naast de dagelijkse puzzel een flinke stapel andere kruiswoordpuzzels - wel allemaal in het Engels en soms met specifieke thema's waar je net wat vanaf moet weten.

Naast kruiswoordpuzzels biedt de app ook het spelletje Spelling Bee, waarin je zoveel mogelijk woorden met specifieke letters moet maken. En vanaf nu staat ook Wordle in de app. Dit woordraadspelletje werd in korte tijd zo populair dat het begin dit jaar door The New York Times werd gekocht.

De app is gratis te downloaden en te gebruiken. Er staat dan elke dag een minikruiswoordpuzzel klaar, net als een Spelling Bee- en een Wordle-opdracht. Voor de moeilijke kruiswoordpuzzels uit de krant is een abonnement van 2,99 euro per maand nodig.

Download The New York Times Crossword voor Android of iOS (gratis)

Netflix Heads Up!

Met een Netflix-abonnement kun je nu een nieuwe game spelen: Heads Up!. De game zelf is niet helemaal nieuw, maar deze specifieke versie wel. Deze draait volledig om de bekende series van de streamingdienst.

Met Heads Up! plaats je een smartphone op je voorhoofd. Ondertussen staat op het scherm wie of wat je bent, zonder dat je dit kunt zien. De andere spelers geven hints zodat je kunt raden. Binnen de tijd probeer je zoveel mogelijk te raden en daarna geef je iemand anders de beurt.

De categorieën waar je uit kunt kiezen bestaan uit dingen die bekend zijn van Netflix. Zo zijn series als Stranger Things, Squid Game en Bridgerton te kiezen, maar bijvoorbeeld ook genres en thema's als 1986 en ontroerend goed.

Download Netflix Heads Up! voor Android of iOS (gratis)

