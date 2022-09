Politie arresteert WhatsApp-fraudeurs die ruim 100.000 euro buitmaakten

De politie heeft deze week drie verdachten opgepakt in verband met zogenoemde vriend-in-noodfraude via WhatsApp. Samen hebben ze meer dan 100.000 euro buitgemaakt, meldt de politie

Bij vriend-in-noodfraude benaderen de oplichters een slachtoffer via WhatsApp en doen ze zich voor als een vriend of familielid. In het gesprek vraagt de oplichter snel om geld, bijvoorbeeld omdat er zogenaamd een rekening moet worden betaald of een vliegticket moet worden gekocht.