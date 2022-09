Spionagestation in Friesland zit uitbreiding mobiele netwerken al jaren dwars

De grote mobiele netwerken van Nederland dreigen hun wereldwijde toppositie te verliezen, doordat een veiling van nieuwe frequenties al jaren op zich laat wachten. De netwerken van KPN, Vodafone en T-Mobile hebben die nieuwe frequentie nodig om hun capaciteit te kunnen opvoeren.

Door Tim Wijkman

De hoeveelheid mobiel internetverkeer in Nederland groeit met 30 tot 50 procent per jaar. Ook willen Nederlanders steeds sneller internet op hun telefoon. Om aan die vraag te kunnen voldoen, moeten de mobiele providers hun netwerken steeds verder vergroten.

Dat kan voor een deel op de huidige frequenties, door bijvoorbeeld nieuwe antennes te plaatsen. Maar er is een grens aan de capaciteit die momenteel aan de netwerken toegevoegd kan worden. Voor verdere uitbreiding zijn meer radiofrequenties nodig.

In Europees verband is in 2016 daarom besloten de 3,5GHz-frequentieband open te stellen voor mobiele netwerken. Andere landen van de Europese Unie hebben die extra capaciteit ook echt beschikbaar gesteld. Maar in Nederland is er een probleem: in een groot deel van het land mogen deze frequenties niet gebruikt worden.

Grondstation heeft frequenties nodig voor spionage

Dat komt door een satellietgrondstation in het Friese dorp Burum. Op dit grondstation zijn satellietschotels geplaatst door onder meer Defensie en de inlichtingendiensten. Het grondstation in Burum is ook van groot belang voor (nood)communicatie met de scheepvaart wereldwijd.

Defensie en de inlichtingendiensten gebruiken het grondstation voor spionage en om communicatie van vijandige landen af te kunnen luisteren. Hiervoor wordt nu de 3,5GHz-frequentieband gebruikt - dezelfde frequentie die mobiele providers dus willen gebruiken om ons mobiele internet sneller te maken.

Hoe langer het duurt voordat nieuwe frequenties beschikbaar komen, hoe groter de kans dat er capaciteitsproblemen ontstaan. In het ergste geval betekent dit dat de gemiddelde snelheden van mobiele internetverbindingen omlaaggaan. Zo zou Nederland zijn wereldwijde toppositie als land met snel internet kwijtraken.

'Nederland kan op termijn achterlopen'

"Als de 3,5GHz-band niet beschikbaar zou komen voor mobiele netwerken, gaat Nederland op termijn achterlopen", zegt Erik Brands, directeur mobiele netwerken bij KPN, tegen NU.nl. "Voorlopig is er nog voldoende capaciteit om de groei in het dataverkeer aan te kunnen."

Volgens Brands is de 3,5GHz-band in de toekomst nodig om de aanhoudende groei van het dataverkeer aan te kunnen. De frequentieband voorziet ook in capaciteit voor diensten die heel veel dataverkeer trekken. Voorbeelden daarvan zijn hoge kwaliteit videostreaming en toepassingen die gebruikmaken van virtual reality.

Ook Vodafone verwacht vooralsnog geen capaciteitsproblemen door de vertraagde veiling. "Door technische toepassingen kunnen we de bestaande frequenties zo inzetten dat er geen capaciteitsproblemen zullen optreden", meldt een woordvoerder van Vodafone.

Verhuizing grondstation is vertraagd

Om ruimte te maken op de 3,5GHz-band besloot Defensie in 2018 het afluisterstation te verhuizen naar een geheime locatie in het buitenland. Die verhuizing had dit jaar op 1 september afgerond moeten zijn, maar die datum is niet gehaald. Nu verwacht Defensie dat de verhuizing eind 2023 rond is.

Dat is nog niet alles: de overheid blijkt ook te weinig rekening te hebben gehouden met Inmarsat, een bedrijf dat satellietverbindingen voor schepen verzorgt. Het gebruik van de 3,5GHz-band zou ook het communicatienetwerk van Inmarsat verstoren. Het bedrijf heeft daarom vorig jaar de geplande frequentieveiling bij de rechter laten blokkeren.

Inmarsat is ondertussen met de Nederlandse overheid overeengekomen dat die haar schotels gaat verplaatsen. Dat is, net als de verhuizing van het afluisterstation, eind 2023 afgerond.

In plaats van een veiling in de eerste helft van dit jaar zal de veiling van de nieuwe mobiele frequenties op zijn vroegst halverwege 2023 plaatsvinden. De winnaars van de veiling kunnen de nieuwe frequenties dan waarschijnlijk vanaf 2024 gaan gebruiken. Tot die tijd zullen de providers de toename van het mobiele dataverkeer moeten opvangen met de huidige frequenties.

Aanbevolen artikelen