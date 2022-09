Japanse overheid neemt eindelijk afscheid van de floppydisk

De Japanse overheid verwijst de floppydisk na dertig jaar naar de prullenbak. Dat heeft wel veel voeten in aarde. Er zijn nog ruim negentienhonderd voorschriften die bepalen dat overheidsdocumenten op ouderwetse diskettes bewaard moeten worden.

De oude voorschriften zorgen ervoor dat de Japanse overheid digitaal moeilijk toegankelijk is. Omdat de Japanse overheid data bewaart op ouderwetse floppy's, kunnen burgers daar moeilijk bij.

Naast de floppy wordt ook de fax nog veel gebruikt binnen de Japanse overheid. Een project om van de fax af te komen is tot op heden niet geslaagd, meldt de BBC .

De floppydisk werd in de jaren tachtig en negentig gebruikt voor het opslaan van bestanden. Op een floppy kon 1,4 MB aan data opgeslagen worden. Dat betekent dat voor een gemiddelde smartphonefoto vier tot vijf floppy's nodig zouden zijn.

De floppy raakte aan het begin van deze eeuw in onbruik en werd daarna vervangen door onder meer de cd-rom en USB-stick. Ook de cd-rom is al in onbruik geraakt.