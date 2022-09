Lifehack: Zo sluit je een monitor aan op je laptop

We raken gewend aan thuiswerken, maar wat extra ruimte is geen overbodige luxe. Met deze tip koppel je een monitor aan je laptop.

Het is daarbij belangrijk om naar de zwakste schakel te kijken. Heeft je laptop bijvoorbeeld alleen een VGA-aansluiting, dan bepaalt die hoe sterk het signaal is, ongeacht of je monitor een betere aansluiting heeft. Zoek kabels die daarbij passen, of koop eventueel een adapter die van de ene naar de andere kabel loopt.

Die ken je waarschijnlijk al voor het opladen van je laptop of telefoon, maar de nieuwste generatie kan veel meer. Tegenwoordig kan USB-C ook beeld en geluid overdragen, zodat je in de toekomst nog maar één soort kabel nodig hebt.

Koop je nu een nieuwe monitor, dan kan je ook voor eentje met zo'n poort kiezen. Je hoeft dan alleen de USB-C-kabel in je laptop en monitor te pluggen. Of de USB-C-poort van jouw laptop dit aankan, is helaas aan de buitenkant niet te zien. Je zou het moeten uitproberen of de specificaties van je apparaat moeten opzoeken. Is je monitor er nog niet aan toe, dan moet je daarnaast een verloopstukje van USB-C naar bijvoorbeeld HDMI aanschaffen.