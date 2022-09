Chipontwikkelaar Arm sleept Qualcomm voor de rechter wegens contractbreuk

De Britse chipontwikkelaar Arm klaagt zijn Amerikaanse concurrent Qualcomm aan. Het bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan contractbreuk en inbreuk op handelsmerken.

De licenties van Nuvia werden in februari beëindigd. Onderhandelingen om tot een oplossing te komen leidden tot niets, schrijft Arm in een verklaring waarin de rechtszaak wordt aangekondigd.

Qualcomm en Arm zijn twee van 's werelds meest invloedrijke chipbedrijven. Hun conflict zal in de sector nauwlettend in de gaten worden gehouden. Qualcomm is de grootste producent van processors en modems die in smartphones worden gebruikt.