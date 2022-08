Twitter wilde gebruikers laten verdienen aan delen seksueel beeldmateriaal

Twitter heeft eerder dit jaar overwogen een functie te introduceren waarmee gebruikers geld konden verdienen aan seksueel getint beeldmateriaal. Uiteindelijk werd van het idee afgezien, omdat het platform niet in staat zou zijn om kinderporno te weren, meldt The Verge

Het zogenoemde 'Red Team' bekeek onder meer of het mogelijk was om volwassen makers op "een veilige en verantwoorde manier" geld te laten verdienen aan betaalde abonnementen.

Maar het team vond gaten in het plan van Twitter. Zo zou het platform niet in staat zijn om verboden materiaal zoals kinderporno te verwijderen, schrijft The Verge op basis van gelekte documenten en interviews met werknemers.

Ook zouden er niet genoeg mensen in dienst zijn om content te verwijderen waarop seks zonder wederzijdse toestemming te zien is. Ten derde zou het sociale medium niet in staat zijn om te achterhalen of makers van seksueel getinte content wel volwassen zijn.