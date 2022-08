NASA deelt beeld van sterrenstelsel gemaakt door telescopen Webb en Hubble

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft nieuw beeld gedeeld dat gemaakt is met de nieuwe James Webb-ruimtetelescoop. Dit keer is het spiraalvormige sterrenstelsel Messier 74 te zien. De foto is gecombineerd met beeld van de oudere Hubble-ruimtetelescoop, schrijft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA . Hierdoor is een combinatiefoto ontstaan van het sterrenstelsel, waar wetenschappers volgens de organisatie veel aan hebben.