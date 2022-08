Google en Truth Social van Trump bakkeleien over toegang tot Play Store

In februari presenteerde Trump zijn sociale netwerk Truth Social als een alternatief voor Twitter, waar de Amerikaanse oud-president niet meer welkom is. Sinds begin 2021 kan hij zijn Twitter-account niet meer gebruiken, omdat zijn berichten anderen tot geweld zouden hebben aangezet.

Voor Truth Social is alleen een iPhone-app beschikbaar, maar het bedrijf wil ook een Android-app uitbrengen in de Google Play Store. Dat lijkt in ieder geval voorlopig niet door te gaan. Een bron zegt tegen Axios dat Google zich met name zorgen maakt over berichten met fysieke bedreigingen of waarin wordt aangezet tot geweld.