Musk zegt overname Twitter te hebben afgeblazen om onthullingen klokkenluider

Miljardair Elon Musk heeft gezegd dat de beschuldigingen van een klokkenluider aan het adres van Twitter de reden zijn dat hij de overname van het platform niet wilde doorzetten. Dat valt dinsdag te lezen in rechtbankdocumenten die zijn ingediend door zijn advocaten.

Daarin staat dat de beschuldigingen betekenden dat Twitter de voorwaarden voor de overname heeft geschonden. De advocaten schrijven onder meer over "flagrante tekortkomingen" in de beveiliging tegen hackers en andere privacykwesties van het platform.

De beschuldigingen komen van Peiter Zatko, voormalig hoofd beveiliging van Twitter. Hij deed vorige week een boekje open over flinke misstanden bij het bedrijf. Waarschijnlijk was Musk hier dan al enige tijd van op de hoogte.

Volgens Zatko gebruikte het bedrijf onder meer software die niet meer up to date was. Ook zouden leidinggevenden informatie hebben achtergehouden over datalekken en gebrekkige bescherming van gebruikersgegevens. Verder zouden de topmensen van Twitter niets van het aantal spam- of robotaccounts hebben geweten, of boeide het ze niet.