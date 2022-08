KPN krijgt boete van 450.000 euro voor gebreken in beveiliging afluistersysteem

Toezichthouder Agentschap Telecom (AT) heeft KPN een boete van 450.000 euro opgelegd omdat het bedrijf de interne beveiliging niet op orde had. Dat leverde risico's op voor het systeem waarmee communicatie afgeluisterd kan worden.

Door onze techredactie

Onderzoek van het AT wees uit dat KPN de beveiliging van het afluistersysteem "aan de voordeur" goed op orde heeft. Intern vond de toezichthouder wel tekortkomingen in de beveiliging.

De aftapvoorziening van KPN is een streng beveiligd systeem. Met het systeem kunnen politie, justitie en inlichtingendiensten communicatie afluisteren van verdachten. De informatie over welke personen afgeluisterd worden, is strikt geheim.

Om die reden hebben maar een beperkt aantal medewerkers van KPN toegang tot het afluistersysteem. Zij moeten een ver­kla­ring om­trent het ge­drag (vog) hebben en mogen alleen met hun eigen account inloggen in het systeem. Daarmee moet KPN vastleggen wat medewerkers in het systeem doen.

Niet altijd duidelijk wie van systeem gebruikmaakte

Het AT heeft geconstateerd dat niet alle medewerkers die toegang hadden tot het systeem een vog hadden overlegd. Ook werkte KPN niet met persoonlijke accounts voor het systeem. Daardoor was niet altijd duidelijk wie van het systeem had gebruikgemaakt en wat iemand in het systeem had gedaan.

KPN heeft zijn volledige medewerking gegeven aan het onderzoek van het AT. Het telecombedrijf heeft de tekortkomingen in de beveiliging inmiddels opgelost, meldt het in een reactie. Het AT bevestigt dat KPN de beveiliging nu wel op orde heeft.

KPN meldt in zijn reactie dat het de boete van 450.000 euro accepteert en niet zal aanvechten.

