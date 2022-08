SpaceX mag meer Starlink-satellieten in een lagere baan om de aarde brengen

SpaceX mag ruim 2.800 Starlink-satellieten meer in een lagere baan rond de aarde brengen dan aanvankelijk het plan was. Het bezwaar dat tegen het besluit van de Amerikaanse toezichthouder FCC was ingediend, is door een Amerikaanse rechter afgewezen.

Door onze techredactie

SpaceX vroeg vorig jaar aan de FCC of het 2.824 Starlink-satellieten in een lage baan om de aarde mocht brengen. Het bedrijf had al goedkeuring om dat met 1.584 satellieten te doen.

De toezichthouder keurde de aanvraag van SpaceX vorig jaar goed. Concurrenten Viasat, Amazon en Dish tekenden daarop bezwaar aan bij de rechtbank in Washington. Ook milieuorganisatie The Balance Group deed dit.

De bezwaarmakers gaven aan dat signalen van satellieten elkaar in de weg zouden zitten. Ook waarschuwden ze voor een verhoogd risico op botsingen met andere satellieten.

De rechtbank heeft nu het besluit van de FCC bevestigd. De rechter oordeelde dat de kans klein is dat satellieten met elkaar botsen of concurrenten op andere manieren last van elkaar zullen hebben.

Netwerk krijgt nu ook dekking rond polen

In totaal kan SpaceX nu 4.408 satellieten op een hoogte van 540 tot 570 kilometer in een baan om de aarde brengen. De andere Starlink-satellieten volgen een omloopbaan op 1.100 tot 1.300 kilometer hoogte.

De Starlink-satellieten zijn vooral bedoeld om mensen in afgelegen regio's wereldwijd van internet voorzien. Door de lagere omloopbaan krijgt het Starlink-netwerk ook dekking tussen de poolcirkels en de Noord- en Zuidpool.

In totaal heeft Starlink tot nu toe 3.162 satellieten gelanceerd. Daarvan worden er nu 2.313 gebruikt in het Starlink-netwerk. Tegen 2027 hoopt SpaceX-oprichter Elon Musk tienduizenden satellieten in de lucht te hebben.

Aanbevolen artikelen