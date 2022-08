Google verbiedt VPN-apps die advertenties kunnen blokkeren

Het voordeel van de op VPN gebaseerde adblockers is dat ze alle advertenties kunnen blokkeren, dus ook advertenties in apps. Het nadeel is dat dit type app een privacyrisico kan vormen.

Zodra het verkeer via de servers van de adblocker wordt omgeleid, is al het dataverkeer zichtbaar voor de ontwikkelaar van de app. Dit maakt het voor kwaadwillenden mogelijk om bijvoorbeeld privacygevoelige data als creditcardgegevens te onderscheppen.

De adblockers die door Google aanpakt, maken gebruik van de VpnService -functie in het besturingssysteem Android. Deze functie maakt het mogelijk om al het internetverkeer om te leiden via de adblockerapp. Deze app kan vervolgens op het apparaat advertenties blokkeren.

Per 1 november stelt Google nieuwe voorwaarden aan het gebruik van deze VPN-functie. Apps die van deze functie gebruikmaken, mogen geen inkomsten meer genereren door het dataverkeer van andere apps om te leiden of aan te passen.

Het is dan ook niet meer toegestaan om advertenties te manipuleren. Het vertonen van advertenties is voor veel apps het verdienmodel. Google heeft zelf ook belang bij deze wijziging. Het concern is eigenaar van een van de grootste advertentienetwerken ter wereld en verdient daar miljarden euro's per jaar mee.