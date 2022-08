Franse belastingontduikers betrapt door kunstmatige intelligentie en Google Maps

De Franse belastingdienst heeft een proef met kunstmatige intelligentie uitgevoerd om belastingontduikers op te sporen via Google Maps. Het systeem trof ruim twintigduizend zwembaden aan die niet waren opgegeven. Dat leverde de Franse schatkist 10 miljoen euro extra belasting op, meldt The Guardian

De Franse belastingdienst testte het systeem van Google en Capgemini vorig jaar in negen departementen. Het systeem vergelijkt luchtfoto's in Google Maps met informatie uit het kadaster. Daarmee kunnen niet-aangemelde bouwwerken, zwembaden en andere objecten opgespoord worden.

De Franse wet schrijft voor dat nieuwbouw of verbouwingen binnen negentig dagen na afronding opgegeven moeten worden bij de belastingdienst. De onroerendgoedbelasting is gebaseerd op de huurwaarde van het vastgoed. Nieuwbouw en verbouwingen leiden daardoor vaak tot een verhoging van de belastingen. Een gemiddeld zwembad van 30 vierkante meter levert de Franse schatkist ongeveer 200 euro per jaar aan belasting op.

De Franse fiscus wil het systeem ook gaan gebruiken om niet-aangegeven bijgebouwen, aanbouwen en veranda's op te sporen. Maar het systeem is daar nog niet betrouwbaar genoeg voor. Het kan nog niet bepalen of een rechthoekige vorm op een luchtfoto een aanbouw, tent, terras of een zeildoek op de grond is.