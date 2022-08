Musk wil zelfrijdende Tesla dit jaar nog de weg op hebben in Europa

Miljardair Elon Musk streeft ernaar om de zelfrijdende technologie van zijn Tesla-auto's voor het eind van het jaar gereed te hebben. De functies zouden dan ook op grote schaal in de Verenigde Staten en mogelijk in Europa gebruikt kunnen worden.

Musk zei maandag op een conferentie in Noorwegen dat zijn focus momenteel op twee dingen ligt. Zo wil hij de Starship-raket van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan rond de aarde brengen en op grote schaal auto's verkopen die over zelfrijdende technologie beschikken. Beide projecten moeten idealiter voor het einde van het jaar klaar zijn.

In het laatste geval moeten de Tesla's in ieder geval in de Verenigde Staten de weg op kunnen, maar mogelijk kan dat ook al in Europa. Musk benadrukt wel dat dit nog "afhankelijk is van de goedkeuring van regelgevende instanties".