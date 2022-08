Netflix-abonnement wordt met reclame 1 tot 3 dollar goedkoper in de VS

Het goedkopere Netflix-abonnement met reclame gaat in de VS tussen de 7 en 9 dollar (7 tot 9 euro) per maand kosten, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het is nog niet duidelijk hoe duur het abonnement in Europa wordt.

Door onze techredactie

Als het bericht van Bloomberg klopt, zal het nieuwe abonnement 1 tot 3 dollar per maand goedkoper zijn dan het basisabonnement in de VS. Die versie kost daar 10 dollar per maand.

Netflix ontkent dat het bedrijf de prijzen voor het abonnement met reclame al heeft bepaald, meldt The Verge.

Het basisabonnement van Netflix kost in Nederland 7,99 euro per maand. Dit zou kunnen betekenen dat het abonnement met reclame hier tussen de 4,99 en 6,99 per maand gaat kosten.

Volgens Bloomberg wil Netflix het advertentieondersteunde abonnement voor het eind van dit jaar in zes landen introduceren. Begin 2023 moet het abonnement in meer landen beschikbaar zijn.

Netflix is in de eerste helft van dit jaar voor het eerst abonnees verloren. De streamingdienst hoopt dat het reclameabonnement veel nieuwe klanten gaat opleveren en voorkomt dat bestaande abonnees opzeggen.

Netflix verwacht dat dit abonnement tussen de 3 en 4 miljard dollar per jaar aan advertentie-inkomsten gaat opleveren. De reclame-inkomsten moeten de lagere omzet uit abonnementen compenseren.

