Instagram stelt gebruikers gerust: ze kunnen elkaars nauwkeurige locatie niet zien

In berichten en memes op onder andere TikTok wordt beweerd dat de locatie van iedere gebruiker van Instagram achterhaald kan worden. Criminelen zouden die informatie kunnen gebruiken om gebruikers, en dan met name influencers, te kunnen opsporen.

De berichten verwijzen naar instellingen in de besturingssystemen voor Apple- en Android-toestellen. Deze instellingen geven de gebruiker meer controle over welke apps de nauwkeurige locatie mogen opvragen.

Apple voegde de instelling in 2020 toe aan het besturingssysteem voor iPhones en iPads. In 2021 verscheen de optie ook in het besturingssysteem Android.