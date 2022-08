NASA blaast lancering van nieuwe maanraket op laatste moment af

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zou maandag voor de eerste keer zijn Space Launch System-raket (SLS) lanceren, maar heeft de test op het laatste moment afblazen. Er zijn problemen met één van de vier motoren van de raket.

De lancering van de missie Artemis I moest rond 14.30 uur (Nederlandse tijd) plaatsvinden vanaf de ruimtebasis Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida.

In de raket zouden maandag nog geen astronauten zitten. Bij de volgende testvlucht, Artemis II, moeten wel mensen aan boord zitten. Zij vliegen een rondje rond de maan en keren hierna terug naar de aarde. Die missie staat vooralsnog gepland voor mei 2024.

Rond 2025 moet het hoogtepunt volgen met de missie Artemis III, waarbij mensen weer voet op de maan zetten. Het is de bedoeling dat een man en een vrouw dan ongeveer een week op de zuidpool van de maan verblijven.

De laatste keer dat mensen op de maan rondliepen, was in december 1972. Tussen 1969 en 1972 zijn in totaal twaalf mensen, allen mannen, op de maan geweest.