Microsoft en Nintendo gaan niet mee in prijsverhoging PlayStation 5

Sony besloot de adviesprijs voor de PlayStation 5 te verhogen, omdat als gevolg van inflatie de kosten zijn gestegen. Wereldwijd is de prijs verhoogd, behalve in de Verenigde Staten.

Microsoft heeft geen plannen om de prijzen van de Xbox Series X en S te verhogen, zo laat het bedrijf aan Windows Central weten. Ook bij Nintendo zitten geen prijsverhogingen in de pijplijn, zegt Nintendo tegen Eurogamer .

De PlayStation 5 kwam in november 2020 uit. Er is wereldwijd nog steeds meer vraag naar de console dan dat er aanbod is. Dat speelt mogelijk een rol bij de keuze van Sony om de prijzen voor zijn spelcomputer te verhogen.