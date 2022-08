Review: De Samsung Galaxy Z Flip4 stopt krachtig toestel in opvouwbaar design

De 'flipphone' is weer helemaal terug - tenminste, als het aan smartphonegiganten zoals Samsung, Motorola en Xiaomi ligt. De Samsung Galaxy Z Flip4 is een smartphone dat de hardware van toestellen zoals de S22+ combineert met een opvouwbaar ontwerp. Maar is dit toestel zijn hoge prijskaartje waard, of is het niets meer dan een duur mode-accessoire?

Door Redactie Tweakers

In de jaren negentig leek het de toekomst: een hippe telefoon die openklapt wanneer je die wilt gebruiken, en daarna weer dichtklapt zodat het makkelijk in je zak past. Maar toen arriveerde de smartphone met zijn touchscreen, en dat touchscreen liet zich niet zo makkelijk opvouwen. In een tijdperk waar elke telefoon een kleine, zwarte rechthoek was leek geen plaats voor dit ouderwetse design.

Toch denken veel mensen nostalgisch terug aan telefoons zoals de oorspronkelijke Motorola Razr, die er niet alleen modieus uitzagen maar ook een stuk makkelijker in je zak of tas pasten. En dankzij nieuwe technologie die touchschreens flexibel maakt, beleefde die ouderwetse flipphone de afgelopen jaren een comeback.

Weinig keus

Terwijl Motorola en Xiaomi in China de flipphone nieuw leven proberen in te blazen, hebben fans van opvouwbare telefoons in het Westen minder keus. De enige slimme flipphones die wij hier krijgen, is de Galaxy Z Flip-reeks van Samsung.

De Galaxy Z Flip4 heeft wel een stevig prijskaartje.

De Galaxy Z Flip4 belooft dezelfde functies en snelheid van toestellen zoals de Galaxy S22+ maar dan in een hippe, opklapbare vorm. Aan die vorm kleeft echter het stevige prijskaartje van 1099 euro. Is de telefoon deze prijs waard, en zijn er serieuze verbeteringen ten opzichte van de vorig jaar uitgebrachte Flip3?

Kwetsbaar scherm

Aan de buitenkant lijkt er weinig veranderd en is het verschil met de Flip3 soms amper zichtbaar. Nog steeds bevat deze telefoon een vouwbaar touchscreen aan de binnenkant, met camera's en een kleiner scherm voor notificaties aan de buitenkant.

De Flip4 (rechts) heeft helaas nog steeds hetzelfde scharnier als de Flip3.

Helaas betekent dit ook dat de scharnierconstructie nog steeds hetzelfde is. Die zorgde bij sommige gebruikers van de Flip3 na een tijdje voor een zichtbare vouwlijn op het scherm, of soms zelfs barsten. Het is niet met zekerheid te zeggen of dat door het toestel zelf komt of door onvoorzichtig gebruik, maar feit blijft dat ook de Flip4 een kwetsbaarder toestel is dan de traditionele smartphone.

Mocht er iets fout gaan, dan kun je ook op stevige reparatiekosten rekenen. Even naar de monteur om de hoek gaan is ook geen optie, wamt dit is geen standaard telefoon. Combineer dit met een touchscreen dat makkelijk krast, en je hebt een toestel dat ondanks zijn IPX8-rating (wat betekent dat de telefoon water- en stofbestendig is) toch een stuk kwetsbaarder blijkt dan andere smartphones.

Dure hardware

Met een kwetsbaar scherm, een scharnier dat niet helemaal plat kan dichtklappen en een klein, beperkt coverscherm blijkt dat er toch wat haken en ogen aan Samsungs ontwerp kleven. Maar maakt dat de Flip4 een slechte telefoon? Absoluut niet. Accu en camera zijn sterk verbeterd ten opzichte van de Flip3, al moet je niet rekenen op foto's en video's van dezelfde kwaliteit als de S22+.

Qua vormgeving een verfrissend alternatief.

Waar de Flip4 de S22+ echter makkelijk bijhoudt of soms zelfs voorbij schiet, is de inwendige hardware en snelheid. Je betaalt hier ongeveer dezelfde prijs als voor Samsungs toptelefoon, en krijgt er dan ook een toptoestel voor terug. Het scherm is een mooi 120Hz-oledscherm en de processor is één van de snelste die je op dit moment in smartphones kunt vinden. En die waterdichte behuizing blijft fijn. Daarbij krijg je ook dezelfde software als op de S22+, met een aantal handige extraatjes voor het vouwscherm en een uitstekende, langdurige updatebelofte.

Dat maakt ons uiteindelijk tóch enthousiast over de Galaxy Z Flip3. Deze smartphone is niet voor iedereen, maar als jij groot fan bent van flipphones, de hoge startprijs kunt betalen en geen probleem hebt met compromissen op het gebied van langdurige duurzaamheid, dan is dit een interessant toestel. Voor wie de saaie afgeronde rechthoeken van tegenwoordig zat is, is deze vouwbare telefoon een verfrissend alternatief.

