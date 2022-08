Meta introduceert in oktober virtualrealitybril die gezichtsuitdrukkingen herkent

Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in een podcast van Joe Rogan bevestigd dat het Facebook-moederbedrijf in oktober een geavanceerde virtualrealitybril gaat presenteren. Het apparaat kan met camera's gezichtsuitdrukkingen herkennen en ze vertalen naar de avatar, het digitale personage in de virtualrealitywereld.

Door onze techredactie

In de podcast zegt Zuckerberg dat de nieuwe bril in staat is om gezichtsuitdrukkingen te herkennen. Camera's in de bril volgen bewegingen van de ogen en registreren gezichtsuitdrukkingen. Die worden vertaald naar de avatar, het digitale personage in de virtualrealitywereld.

De techniek zorgt ervoor dat wanneer de gebruiker van de bril lacht, fronst of knipoogt, de avatar dit ook doet. Op die manier is het mogelijk om met andere gebruikers te communiceren zoals in de echte wereld.

De nieuwe virtualrealitybril van Meta gaat volgens de geruchten Meta Quest Pro heten. Daaruit kun je opmaken dat het een geavanceerdere bril gaat worden dan de huidige Meta Quest VR-bril.

Waarschijnlijk zal Meta de bril presenteren tijdens zijn jaarlijkse Connect-congres. Dat is een online evenement voor ontwikkelaars. Meta heeft nog geen datum voor dit evenement bekendgemaakt. Op basis van de uitspraken van Zuckerberg wordt verwacht dat het evenement in oktober zal plaatsvinden.

Virtualrealitybril voor het metaverse

Meta kondigde vorig jaar aan dat het aan de 'metaverse' werkt. Dit moet een virtuele wereld worden waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten.

Het is de bedoeling dat het metaverse door zowel particulieren als bedrijven gebruikt kan worden. Bedrijven kunnen de virtuele wereld bijvoorbeeld gebruiken om medewerkers te laten vergaderen in een ruimte. Particulieren zouden bijvoorbeeld een winkel kunnen bezoeken en daar aankopen kunnen doen.

