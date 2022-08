Starliner moet eerste bemande ruimtevlucht in februari maken

In februari 2023 moet voor het eerst een bemande ruimtemissie met de Starliner-capsule van Boeing plaatsvinden. Starliner is ontwikkeld om bemanning naar het internationale ruimtestation ISS en andere bestemmingen te kunnen brengen.

In mei van dit jaar heeft Starliner al een eerste onbemande testvlucht naar het ISS uitgevoerd. Toen bracht het ruimtevaartuig alleen vracht. Het was ook een laatste test voordat de capsule gebruikt zou gaan worden voor het vervoeren van astronauten.

De laatste test verliep nog niet geheel probleemloos. Starliner had problemen met de zogeheten boegschroef, die voor de voortstuwing in de ruimte zorgt. Dat probleem is mogelijk veroorzaakt door een botsing met ruimtepuin, maar dat wordt nog onderzocht.