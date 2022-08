Nederlanders lopen nog niet warm voor opvouwbare smartphone

Je ziet ze steeds vaker in films en series voorbijkomen: opvouwbare smartphones. Maar in Nederland gebruiken nog maar weinig mensen zo'n telefoon, blijkt uit cijfers van Telecompaper die NU.nl heeft opgevraagd. Vooral de hoge prijs van deze toestellen zit een echte doorbraak dwars.

Door Tim Wijkman

Wie op school, op het werk of in het openbaar vervoer om zich heen kijkt, komt zelden iemand met een opvouwbare smartphone tegen. De kans is groter dat je er eentje op tv ziet.

In onder meer de Netflix-series The Sandman, Extraordinary Attorney Woo en The Bubble gebruiken de hoofdrolspelers zo'n toestel. Het gaat hier om productplacement, oftewel reclame. Bedrijven hebben betaald, zodat hun product in de serie gebruikt wordt.

Samsung presenteerde drie jaar geleden de eerste opvouwbare smartphone: de Galaxy Fold. Eerder deze maand introduceerde het bedrijf alweer de vierde generatie van deze serie. Ook andere merken, waaronder Motorola, Xiaomi, OPPO en Huawei, hebben inmiddels zulke telefoons uitgebracht. In Nederland gaan vooral de opvouwbare toestellen van Samsung over de toonbank.

Hoewel opvouwbare telefoons nu al zo'n drie jaar verkrijgbaar zijn, verschijnen ze niet vaak in het straatbeeld. Dat is een aanwijzing dat de verkoopaantallen nog beperkt zijn. Cijfers van Telecompaper bevestigen dit beeld. De marktonderzoeker meldt aan NU.nl dat opvouwbare smartphones maar een klein marktaandeel hebben in Nederland.

Toestellen zijn populairder in Azië

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn wereldwijd ongeveer zestien miljoen opvouwbare smartphones verkocht, meldt marktonderzoeker DSCC. De meeste zijn waarschijnlijk in Azië verkocht. Daar zijn opvouwbare smartphones meer in trek dan in Europa.

Voordat de zogenoemde foldable zijn intrede deed, waren telefoons die dichtgeklapt kunnen worden al erg populair in Azië. Dat zorgt er nu voor dat de consumenten daar de opvouwbare toestellen omarmen. Cijfers die Samsung vorig jaar met The Korea Herald heeft gedeeld, laten dit duidelijk zien. Het concern verkocht toen in drie maanden tijd een miljoen exemplaren van zijn Galaxy Fold 3 en Galaxy Flip 3 smartphone in thuismarkt Zuid-Korea.

Bijzonder, maar ook duur

Wie een opvouwbare telefoon koopt, heeft dus iets bijzonders in handen. Maar diegene moet daarvoor wel diep in de buidel tasten. De meeste opvouwbare toestellen - ook oudere modellen - kosten meer dan 1.000 euro. Een uitzondering is de Samsung Galaxy Flip 3 van vorig jaar, die kost momenteel ongeveer 750 euro.

Waarschijnlijk komt het vooral door de prijs dat foldables nog niet echt in het straatbeeld aanwezig zijn. Opvouwbare smartphones vallen in dezelfde prijsklasse als Apple iPhones en Samsung Galaxy S-toestellen. Veel mensen lijken dan toch liever voor een beproefd model te kiezen.

Te vroeg om over een flop te praten

Dat wil niet zeggen dat de opvouwbare smartphone is geflopt. Het gaat om een nieuwe categorie die nog steeds in de kinderschoenen staat.

De productie van opvouwbare beeldschermen wordt de komende jaren waarschijnlijk goedkoper. Daardoor kan de prijs van smartphones met zo'n beeldscherm ook gaan dalen. Ook zal het aanbod waarschijnlijk steeds groter worden.

Zodra opvouwbare smartphones goedkoper worden, zal deze categorie vermoedelijk ook in Nederland doorbreken. Foldables maken het namelijk mogelijk om een groot beeldscherm in een kleine telefoon te plaatsen of om een tablet het formaat van een smartphone te geven. Dat zal veel consumenten toch wel aanspreken.

Hoewel de verkoopaantallen van foldables in Nederland nog beperkt zijn, zegt Samsung "tevreden te zijn" over de verkoopresultaten. Het bedrijf laat aan NU.nl weten dat de Galaxy Flip 4 en Fold 4 in de voorverkoop 64 procent vaker zijn besteld dan de voorgaande modellen in 2021. Exacte verkoopaantallen noemt Samsung niet.

