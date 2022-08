Twitter test aanbieden van podcasts via Spaces

Twitter gaat het aanbieden van podcasts testen. Daarmee gaat het platform de strijd aan met onder meer Spotify en Apple.

Het sociale medium gaat de podcasts aanbieden via zijn dienst Spaces, een soort audiochatroom waarmee het bedrijf de strijd wilde aangaan met Clubhouse. Die app was populair tijdens de coronapandemie.

De nieuwe functie van Twitter wordt in eerste instantie aan een selecte groep gebruikers getoond. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de mogelijkheid voor iedereen wordt uitgebracht.