James Webb-ruimtetelescoop ontdekt koolstofdioxide in dampkring planeet

De James Webb-ruimtetelescoop heeft koolstofdioxide gemeten in de dampkring van een zogeheten exoplaneet. Dat is een planeet die rond een andere ster dan de zon draait. Het is de eerste keer dat het is gelukt om het gas waar te nemen, meldt ruimtevaartorganisatie NASA donderdag.

Door onze techredactie

De vondst is geen bewijs dat er leven voorkomt op de planeet. Volgens de onderzoekers is de meting wel een belangrijke stap in de zoektocht naar planeten waar leven mogelijk is.

Een internationale groep sterrenkundigen heeft de ontdekking gedaan. Onder hen zijn wetenschappers van de Sterrewacht in Leiden, onderzoeksinstituut SRON en de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek verschijnt binnenkort in het belangrijke wetenschapsblad Nature.

De wetenschappers onderzochten de planeet WASP-39 b. Die is ongeveer even groot als Jupiter en even zwaar als Saturnus. De temperatuur op de planeet is ongeveer 900 graden. Dat komt doordat de planeet vlak bij zijn ster staat, op ongeveer 700 lichtjaar afstand van de aarde. De planeet wordt ook wel Bocaprins genoemd, naar een strand op Aruba.

Wanneer de planeet voor de ster langs schuift, schijnt het licht van de ster door de dampkring van de planeet. James Webb pikt dat licht op en meet alle bestanddelen. Zo kan de telescoop de samenstelling van de atmosfeer bepalen.

De James Webb is op Eerste Kerstdag gelanceerd en kwam eind januari aan op zijn werkplek op 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Het is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble. Het project kost in totaal ongeveer 8 miljard euro. Uit Nederland zijn onder meer de Universiteit Leiden en onderzoeksinstituut TNO bij de missie betrokken.

