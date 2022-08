Apps van de week: Leren voetballen via een app

Eindelijk is er een vervolg op smartphonegame Jetpack Joyride en je laat nooit meer boodschappen staan tot na de houdbaarheidsdatum. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Jetpack Joyride 2

Smartphonegame Jetpack Joyride heeft een vervolg gekregen en het is exclusief te spelen met een abonnement op Apple Arcade.

In de basis is de game hetzelfde gebleven: je vliegt rond met een jetpack, terwijl je raketten ontwijkt en vijanden neerschiet. Dat doe je allemaal met één vinger, waarmee je de jetpack een boost geeft. Vooruitkomen en schieten gaat automatisch.

Dit vervolg breidt deze basis succesvol uit. Om je tijdens je vluchten te helpen, krijg je veel meer bonuswapens en mogelijkheden om je personage te verbeteren. Elke keer als je speelt, kun je weer iets upgraden. Bijvoorbeeld onderdelen van je fabriek waar muntjes worden gemaakt, een voertuig, je levensbalk of je wapens.

In de originele game was er geen einde en was het jouw doel om zo ver mogelijk te komen. In dit vervolg kun je levels voltooien door eindbazen te verslaan. Soms is dat lastig, maar na enkele upgrades blijkt het vaak toch goed te doen. Jetpack Joyride 2 is een game die vol zou kunnen zitten met in-appaankopen, maar Apple Arcade doet daar niet aan. Daardoor kun je ongestoord doorspelen.

Download Jetpack Joyride 2 voor iOS (gratis met een abonnement op Apple Arcade)

Box-to-box: Voetbal Training

Met de app box-to-box kun je zelfstandig je voetbalskills trainen met meer dan tweehonderd oefeningen. Via video's krijg je uitleg over hoe de oefeningen werken. Een virtuele coach houdt je voortgang bij.

De oefeningen zijn verdeeld over verschillende categorieën, zoals dribbelen, passen, schieten, algemene coördinatie en jongleren.

Nieuw is dat de app vanaf nu ook offline te gebruiken is. Je kunt trainingssessies downloaden en zonder internetverbinding te starten. Daardoor kun je ook gewoon naar een sportveldje om te oefenen, zonder angst voor een gebrek aan bereik of data.

Je kunt box-to-box gratis downloaden en proberen. Maar wie alle functies wil gebruiken, heeft een abonnement nodig. Dat kan voor 4,99 euro per week, 14 euro per maand of 100 euro per jaar. Let wel op dat bij het wekelijkse abonnement de extra content van Borussia Dortmund niet is toegevoegd.

Download Box-to-box voor Android of iOS (gratis).

Freshy

Vind jij regelmatig voedsel in je koelkast of kastjes dat ver over datum is? Dan is de app Freshy voor jou bedoeld. Met deze app hou je precies bij wanneer welke levensmiddelen dreigen te verpieteren.

In de app vul je jouw boodschappen en de houdbaarheidsdata in. Dat kan door producten handmatig toe te voegen of de tekst op de verpakking te scannen. In de app zie je vervolgens welk eten je snel moet opeten. Ook is het mogelijk om notificaties met waarschuwingen in te stellen.

Is je eten niet meer goed of heb je het opgemaakt? Dan wordt het automatisch weer op je boodschappenlijstje gezet. Koop je dezelfde dingen vervolgens opnieuw, dan hoef je alleen nog maar de houdbaarheidsdatum in te vullen.

De lijst met levensmiddelen en het boodschappenlijstje zijn met familie of vrienden te delen, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. De app is gratis te gebruiken. Voor 1,99 euro per kwartaal of 4,99 euro per jaar krijg je meer functies, zoals de mogelijkheid om je taken op verschillende Apple-apparaten te synchroniseren.

Download Freshy voor iOS (gratis).

Overzicht van eten in de app Freshy.

