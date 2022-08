Met deze vier tips grijp je minder snel naast een concertkaartje

Ruim een half miljoen mensen stonden donderdag in een virtuele wachtrij om tickets te scoren voor de concerten van Coldplay in Nederland. Veel fans grepen naast de kaarten, omdat de vraag veel groter was dan het aanbod. Zo vergroot je de volgende keer je kans op een ticket.

Door onze techredactie

In de jaren negentig was het nog gebruikelijk om met een slaapzak en klapstoeltje in de rij te wachten voor een kaartje. Wie er het vroegst bij was, stond vooraan. Wie later kwam, mocht achteraan aanschuiven.

Tegenwoordig vindt de aanschaf van een ticket vooral online plaats. In plaats van een fysieke wachtrij, moeten fans nu wachten in een virtuele wachtrij. Met deze vier tips wordt het makkelijker om online een kaartje te bemachtigen.

1. Bereid je goed voor

Bij de meeste verkoopkanalen is het noodzakelijk dat je een account hebt aangemaakt. Zorg dat je dit vooraf hebt gedaan en dat je al bent ingelogd. Dit scheelt tijd.

Daarnaast is het handig om van tevoren uit te zoeken welke betaalmogelijkheden er zijn. Hoewel je bij de meeste Nederlandse verkoopkanalen gewoon met iDEAL kunt betalen, is bij sommige buitenlandse punten een creditcard nodig.

Zorg daarnaast voor een goede wifiverbinding. Je moet er toch niet aan denken dat je internet uitvalt, precies op het moment dat je je tickets toegewezen hebt gekregen.

2. Gebruik meerdere apparaten

Het is mogelijk om meerdere pc's of smartphones te gebruiken. Dit werkt ook als je op hetzelfde wifinetwerk zit.

De bekendste kaartverkoopbedrijven Ticketmaster en Eventim ontmoedigen dat wel. "Je concurreert dan eigenlijk met jezelf", zei een woordvoerder van Ticketmaster eerder. "Hiermee vergroot je de druk op onze servers. Als iedereen dit doet, helpt dat het verkoopproces in de grote lijnen niet."

Ook het gebruik van meerdere webbrowsers kan helpen. Zo kun je bijvoorbeeld in Google Chrome, Firefox of Safari tegelijkertijd in de wachtrij staan.

3. Ververs de pagina niet

Op de refreshknop gaan rammen lijkt misschien verleidelijk. Maar doe dit niet. Als je in de wachtrij staat, moet je de pagina juist níét verversen. Doe je dat wel, dan kom je bij veel ticketverkopers weer helemaal achterin de rij terecht. Met als resultaat dat je alleen maar langer moet wachten en misschien naast de tickets grijpt.

4. Geef niet te snel op

Wanneer je de melding krijgt dat er geen kaarten meer beschikbaar zijn, klik de pagina dan niet gelijk weg. Soms komen er toch nog tickets beschikbaar, omdat andere mensen het bestelproces niet goed hebben doorlopen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de betaling bij een ander is mislukt.

