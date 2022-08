Sony verhoogt prijzen PlayStation 5-consoles met 50 euro

Sony heeft daartoe besloten vanwege de gestegen kosten als gevolg van inflatie. De prijsverhoging geldt wereldwijd, behalve in de Verenigde Staten. Waarom de adviesprijs in de VS hetzelfde blijft, zegt Sony niet.

De PS5 kwam in november 2020 uit. Er is wereldwijd nog steeds meer vraag naar de console dan dat er aanbod is. Dat komt grotendeels door het aanhoudend chiptekort. In totaal zijn er sinds het verschijnen van de PS5 in november 2020 meer dan 21,7 miljoen exemplaren verkocht, meldde Sony in juli.