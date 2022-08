Amsterdam UMC zet kunstmatige intelligentie in op intensive care

Timing is belangrijk op de ic. Want als een patiënt te vroeg naar de verpleegafdeling gaat, is dat riskant. Te lang op de ic blijven is vervelend voor de patiënt.

De coronapandemie maakte duidelijk hoe krap het kan worden op de ic's in het land. Volgens het ziekenhuis is optimaal gebruik van de capaciteit hard nodig. "Zeker met het oog op een eventuele nieuwe golf van de COVID-19-pandemie dit najaar."

De software vergelijkt voortdurend informatie van ic-patiënten met informatie van duizenden patiënten die in het verleden op een ic lagen. Op basis van de gegevens berekent het programma hoe groot de kans is dat een patiënt als die wordt overgeplaatst binnen een week opnieuw naar de ic zal moeten.

Het uiteindelijke besluit blijft aan de intensivist. Die is eindverantwoordelijk. "We zien het als een soort second opinion. En door te onderzoeken hoe de software in de praktijk gebruikt wordt, willen we de waarde voor patiënten en zorgverleners verder verhogen", zegt intensivist Patrick Thoral.