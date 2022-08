Fitbit brengt dit najaar nieuwe fitnesstracker en twee smartwatches uit

Fitbit heeft de Inspire 3-fitnesstracker en de Fitbit Versa 4- en Sense 2-smartwatches aangekondigd. De Inspire 3 heeft voor het eerst een kleurenscherm dat altijd aanstaat. De Versa 4 en Sense 2 hebben een dunner en lichter ontwerp dan hun voorgangers en de fysieke knop keert terug.

Door onze techredactie

De Fitbit Inspire 3 is een fitnesstracker die 24 uur per dag alle activiteiten van de gebruiker bijhoudt. Het apparaatje meet onder andere het aantal stappen, verbruikte calorieën, de hartslag, stress en slaapkwaliteit. Ook is de tracker in staat om de hartgezondheid te registreren en herkent hij welke activiteiten de gebruiker onderneemt.

De nieuwe tracker komt in grote lijnen overeen met zijn voorganger, de Inspire 2. De grootste ontwikkeling is het always-on-kleurenbeeldscherm. Hoewel het beeldscherm altijd aanstaat, gaat de Inspire 3 volgens de fabrikant ongeveer tien dagen mee op een batterijlading.

Ook de nieuwe Fitbit Versa 4 en Sense 2 zijn overduidelijk opvolgers van hun voorgangers. Hoewel Fitbit nu onderdeel van Google is, draaien de slimme horloges op het eigen besturingssysteem van Fitbit: Fitbit OS. Google heeft voor smartwatches ook een besturingssysteem: Wear OS.

De belangrijkste ontwikkeling bij de Versa 4 en Sense 2 is dat de horloges een dunner en lichter ontwerp hebben gekregen. Daarnaast zijn beide horloges nu voorzien van een fysieke knop voor de bediening. Die misten de voorgangers.

Beide smartwatches hoeven volgens Fitbit maar één keer in de zes dagen opgeladen te worden. Met twaalf minuten opladen kunnen de horloges volgens Fitbit een hele dag vooruit.

Fitbit Sense 2 en Fitbit Sense 4.

Nauwkeurigere stressmeting

De Fitbit Sense 2 is voorzien van een nauwkeurige 'ceda-sensor' om stress te kunnen meten. Dit doet de sensor door verschillen in elektrische activiteit in de huid te meten. Dat levert volgens Fitbit een veel nauwkeuriger meetresultaat op dan andere manieren van stressmetingen.

Fitbit heeft aangekondigd dat Google Maps en Google Wallet beschikbaar gaan komen voor de Versa 4 en Sense 2. Deze apps kunnen op de slimme horloges gebruikt worden.

De Fitbit Inspire 3 ligt in september in de winkels voor 99,95 euro. De Versa 4 en Sense 2 komen later dit jaar en gaan respectievelijk 229,95 en 299,95 euro kosten.

