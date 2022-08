Sonos werkt aan speaker die geluid in alle richtingen laat klinken

De speaker heeft de naam Optimo 2 gekregen. De schetsen laten een cilindervormig ontwerp zien, dat in het midden smaller is. De speaker kan vanuit alle hoeken geluid laten klinken, inclusief de bovenkant. Dit maakt de Optimo 2 geschikt voor het surroundsoundsysteem Dolby Atmos. De luidspreker zou even groot zijn als de Sonos Five, die in 2015 werd uitgebracht en waarvan vorig jaar een nieuwe versie verscheen.