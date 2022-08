In jaar tijd voor meer dan 100 miljoen euro aan NFT's gestolen via oplichting

Tussen juli 2021 en juli 2022 is er voor 100 miljoen dollar (iets meer dan 100 miljoen euro) aan NFT's gestolen, schrijft cryptovaluta-analist Elliptic in een woensdag gepubliceerd rapport

Door onze techredactie

NFT staat voor non-fungible token, ofwel een niet-vervangbare token. Deze bestanden zijn gekoppeld aan 'iets' digitaals, zoals een afbeelding, filmpje of tweet. In de NFT staat wie de eigenaar van deze afbeelding, video of tweet is.

Elliptic meldt dat oplichting een hardnekkig probleem is in de NFT-gemeenschap. Zo zijn twee NFT's uit de CloneX-collectie in drie maanden tijd twee keer gestolen. De NFT's zijn beide ongeveer 50.000 euro waard. De duurste NFT die is gestolen in het afgelopen jaar heeft een waarde van 490.000 euro. Bij één enkel slachtoffer werd ooit voor een recordwaarde van ongeveer 2,1 miljoen euro aan NFT's gestolen.

Criminelen en oplichters komen op verschillende manier aan de NFT's van de slachtoffers. Meestal worden de NFT's gestolen via phishing. Hierbij overhandigen de gebruikers per ongeluk de inloggegevens van hun cryptowallet. Dat is een bankrekening waarop cryptovaluta en NFT's worden bewaard. Als een fraudeur toegang heeft tot de wallet, dan kan hij een onomkeerbare transactie doen.

In sommige gevallen maken de criminelen een schadelijke NFT. Deze worden vaak vermomd als een zeer gewilde NFT. Als de NFT wordt geaccepteerd door de koper en in de wallet terechtkomt, dan wordt de inhoud gelijk overmaakt naar de fraudeur.

