Lifehack: Zo zie je alleen nog je vrienden op Instagram

Ben je het zat om allemaal onbekende mensen tegen te komen op je tijdlijn van Instagram? Met deze simpele instelling zie je voortaan alleen nog je vrienden voorbijkomen.

Die voorgestelde berichten komen vervolgens op jouw tijdlijn terecht. Instagram doet dat om jou langer op het platform te houden en dieper in het ecosysteem te trekken. Soms zie je misschien iets dat je interesseert, maar de meeste mensen gebruiken sociale media om posts te zien van de vrienden, familieleden of bedrijven die ze volgen.

Een ander groot verschil is dat deze tijdlijn op chronologische volgorde wordt weergegeven. Normaal gesproken probeert het algoritme van Instagram uit te vogelen in welke posts jij het meest geïnteresseerd zal zijn: die berichten verschijnen bovenaan in je tijdlijn. Als je zeker wil weten dat je alles van de accounts die je volgt te zien krijgt, is dit dus een uitkomst.