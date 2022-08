Facebook-probleem opgelost: gebruikers zien weer normale berichten op tijdlijn

Facebook kampte woensdag urenlang met een probleem waardoor gebruikers vreemde berichten op hun tijdlijn zagen. Op sociale media regende het klachten. Inmiddels zijn de problemen opgelost.

Op Twitter klaagden Nederlandse gebruikers over de problemen. Ze zagen op hun tijdlijn eindeloos veel berichten die andere gebruikers naar artiesten of bands hadden gestuurd. Normaal gesproken zijn deze berichten niet zichtbaar.

Volgens moederbedrijf Meta "veroorzaakte een configuratiewijziging problemen in de Facebook-feed van sommige gebruikers. We hebben het probleem zo snel mogelijk verholpen en verontschuldigen ons voor het ongemak", aldus een woordvoerder.

Het probleem bestond overigens niet alleen in Nederland. Ook in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, gaven gebruikers aan last te hebben van de problemen.