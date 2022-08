Facebook-gebruikers klagen massaal over vreemde berichten op tijdlijn

Facebook kampt woensdag met een probleem waardoor gebruikers vreemde berichten op hun tijdlijn zien. Op sociale media regent het klachten.

Op Twitter klagen Nederlandse gebruikers over de problemen. Ze geven onder meer aan eindeloos veel berichten op hun tijdlijn te zien die andere gebruikers naar artiesten of bands hebben gestuurd. Normaal gesproken zijn deze berichten niet zichtbaar.

Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Facebook-moederbedrijf Meta heeft nog niet op de problemen gereageerd. Vermoedelijk gaat het om een bug (een fout in een computerprogramma of een website). De oorzaak van deze bug is nog niet bekend.