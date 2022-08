Drone vervoert voor het eerst in Europa menselijk weefsel tussen ziekenhuizen

Een drone heeft dinsdag voor de eerste keer in Europa menselijk weefsel vervoerd tussen twee ziekenhuizen. De testvlucht in Antwerpen zou een stap moeten zijn naar breder medisch gebruik van drones, meldt het Belgische VRT NWS

Door onze techredactie

De drone vloog in Antwerpen van het ZNA Middelheim naar GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus. Dat gebeurde vanwege veiligheidsredenen niet in een rechte lijn door de lucht, maar zoveel mogelijk over groen- of dunbevolkte zones. Ook vloog de drone niet over de parkeerplaatsen voor patiënten heen.

De testvlucht was 1,2 kilometer lang en de drone vloog zo'n 80 meter boven de grond. De reis duurde in totaal vier minuten: een minuut voor het opstijgen, twee minuten voor de vlucht en een minuut voor het landen. De drone ging nu zo'n 36 kilometer per uur, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de 60 kilometer per uur wordt gehaald.

Het weefsel dat door de drone is vervoerd, is tijdens een operatie weggenomen bij een patiënt van het ZNA Middelheim. Het werd via de lucht overgebracht voor analyse in het laboratorium. Daar wordt vervolgens onderzocht of een tumor bij de patiënt volledig is weggehaald.

De ziekenhuizen werkten voor de testvlucht samen met de Antwerpse droneoperator Helicus. Het bedrijf kreeg in juli als eerste in Europa toestemming om een drone buiten het gezichtsveld over stedelijk gebied te laten vliegen.

