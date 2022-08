Facebook schikt voor 37,5 miljoen dollar in VS over onterecht gevolgde gebruikers

Facebook-moederbedrijf Meta heeft een schikking van 37,5 miljoen dollar (ruim 37,7 miljoen euro) getroffen met de Amerikaanse overheid. Facebook wordt ervan beschuldigd de privacy van gebruikers te hebben geschonden door hun locatie zonder toestemming via hun smartphones te volgen.

De papieren zijn maandagavond ingediend bij een rechtbank in San Francisco in de Amerikaanse staat Californië. De schikking is nog niet helemaal definitief: er is officieel nog goedkeuring van een rechter nodig.